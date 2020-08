Movida e rientri dalle vacanze, è allarme giovani (Di domenica 9 agosto 2020) Assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, sulla pista del ‘Byblos’, storica discoteca all’aperto sulle colline di Misano Adriatico, nel Riminese. Il locale, tra i più gettonati della Riviera Romagnola, è stato chiuso dai Carabinieri, per cinque giorni.Anche a Roma la Movida preoccupa: chiuso per tre giorni un locale adibito a discoteca nella zona di Roma Nord, mentre sono stati sanzionati un ristorante ad Ostia e un posto, sempre molto frequentato dai giovani, al Foro Olimpico. I controlli nel week-end, solo a Roma, sono stati oltre 3mila.Occhi puntati in tutta Italia sui luoghi frequentati dai giovani. Sono loro i più esposti al contagio, tra assembramenti e scarsa osservanza delle regole, a partire proprio dalle ... Leggi su huffingtonpost

Quattro focolai attivi in Toscana, uno "importato" dalla movida greca: «Nessuno è grave»

Continua la scia di casi: si cercano i contatti coi positivi. Gli epidemiologi: i ricoveri sono stabili, pochi anziani colpiti. L’età media dei contagi si è abbassata sotto i 40 anni: «Ora le Rsa sono ...

Ferrara, neomaturi in ansia dopo il viaggio-party

I ragazzi a Corfù con 18enni reggiani, poi positivi. Il bollettino: un contagiato e due ricoveri Covid. Argenta e Portomaggiore Covid free, ai Lidi test sierologici FERRARA. In ansia dopo il viaggio d ...

