MotoGp – Vinales, dura autocritica dopo Brno: “la gara peggiore da quando sono in Yamaha” (Di domenica 9 agosto 2020) Steccano i big in gara a Brno in una giornata davvero particolare che ha visto trionfare addirittura Brad Binder su KTM. Sceso dalla moto, Maverick Vinales non si spiega il pessimo 14° posto raccolto sulla pista della Repubblica Ceca: “credo che questo sia il mio peggior risultato con la Yamaha. Non so cosa sia successo, sinceramente. Stamattina mi sentivo benissimo con la moto e ho anche fatto un buon tempo sul giro, sebbene avessi le gomme usate. Ma in gara non sono riuscito a tenere il ritmo, nemmeno per un giro. Ho perso molto grip fin dall’inizio, e a poco a poco le cose sono andate sempre peggio. Era difficilissimo guidare la moto. L’unica cosa da fare era cercare di prendere qualche punto prezioso. Se avessi rischiato di più non ne avrei preso ... Leggi su sportfair

