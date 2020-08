MotoGp – Valentino Rossi: “rimpiango la qualifica, sarei arrivato sul podio. Binder? Che animale!” (Di domenica 9 agosto 2020) Valentino Rossi chiude al quinto posto la gara di Brno, inaspettatamente primo fra i big che quest’oggi hanno steccato. Il pilota di Tavullia spiega ai microfoni di Sky Sport di rimpiangere la scelta delle gomme per le qualifiche di ieri che gli avrebbero permesso di salire sul podio quest’oggi: “abbiamo commesso un errore ieri pomeriggio nell’andare con la media in qualifica, dovevo andare con la hard, sarei riuscito a partire una fila avanti e lottare per il podio. Binder? È un animale. Anche in Moto2 e Moto3 ha fatto delle gare incredibili, è molto forte, guida all’australiana con un gran sovrasterzo e il freno dietro. Ha una guida moderna. La KTM oggi avrebbe fatto primo e secondo, perchè anche Espargaro se ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi e Cesare Cremonini insieme al ranch di Tavullia???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - OA_Sport : MotoGP, Valentino Rossi paga una brutta qualifica: il secondo posto era ampiamente alla portata - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Franco #Morbidelli conquista il suo primo podio in #MotoGP. Un traguardo che rende onore all'Academy VR46 di Vale… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi 5° a Brno (Repubblica Ceca): 'Passi avanti in frenata, gara positiva' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportli26181512 : Valentino Rossi 5° a Brno (Repubblica Ceca): 'Passi avanti in frenata, gara positiva': Partito dalla quarta fila in… -