MotoGp | Valentino Rossi felice dopo il warm-up | “è andato abbastanza bene | ma ho ancora dei dubbi per la gara”

Un sorriso nonostante il dodicesimo posto, Valentino Rossi commenta con tranquillità l'esito del warm-up del Gran Premio di Brno, chiuso fuori dalla top-ten pur avendo completato numerosi giri. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Dottore ha comunque avvertito buone sensazioni in sella alla sua Yamaha, confermandole ai microfoni di Sky Sport prima della partenza della gara di Moto3: "il warm-up è andato abbastanza bene, abbiamo fatto parecchi giri e bisogna capire che gomma usare perché ancora abbiamo molti dubbi. Quindi vediamo dopo. Fra un po' vedremo se avrò il passo per stare con i primi, dobbiamo ancora mettere a posto alcune cose".

