MotoGp, si spengono i semafori a Brno: il Gran Premio della Repubblica Ceca LIVE (Di domenica 9 agosto 2020) Cuore in gola, adrenalina che sale per dare quella spinta giusta per affrontare al meglio il Gran Premio di Brno. Si fa sul serio in Repubblica Ceca, ci si gioca la vittoria in questo terzo appuntamento stagionale dove mancherà ancora una volta Marc Marquez. Zarco davanti a tutti a sorpresa con l’Avintia, seguito dalle due Petronas di Quartararo e Morbidelli. Date gas che si parte… Il Gran Premio di Brno LIVE: Giro 2/21 – Morbidelli fa il vuoto dietro di sè, Quartararo è già a un secondo di distanza. Valentino Rossi nono; Ore 14 – Semaforo verde! Partito il GP di Brno, Morbidelli subito davanti a Quartararo. Scatta male Zarco; 🚥 LIGHTS OUT AT ... Leggi su sportfair

Franco Morbidelli scatterà dalla prima fila a Brno, dove spera di salire su quel podio che gli è sfuggito a Jerez quando si è rotto il motore della Yamaha Petronas. Il pilota italiano ha mostrato un'e ...

MotoGP, GP Repubblica Ceca 2020: prove libere subito fondamentali per Valentino Rossi e Dovizioso

Scatta ufficialmente il fine settima del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 della MotoGP. Sul circuito di Brno inizia il terzo appuntamento stagionale e, già di suo, racchiuderà in sé spunti davve ...

