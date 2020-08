MotoGP, Rossi: “Weekend positivo. Bella gara, peccato per la qualifica” (Di domenica 9 agosto 2020) “È stato un weekend positivo, la gara è stata Bella e mi sono divertito. È difficile partire dalla quarta fila, ma sono risalito“. Guarda il bicchiere mezzo pieno Valentino Rossi al termine del Gran Premio della Repubblica Ceca, chiuso al quinto posto in rimonta dopo essere scattato dalla decima casella in griglia di partenza: “peccato per la qualifica – ammette il pilota italiano della Yamaha ai microfoni di Sky Sport – ho commesso un errore perché dovevo andare in pista con la gomma hard. Sarei partito una fila più avanti e avrei potuto lottare per il podio“. Il Dottore conferma che col cambio di setting ha ritrovato lo smalto di un tempo: “Col precedente setting Quartararo e Vinales si sono trovati bene e io ho fatto ... Leggi su sportface

