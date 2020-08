MotoGp – Quartararo allunga in vetta, Morbidelli sale terzo: la nuova classifica piloti dopo il GP di Brno (Di domenica 9 agosto 2020) Un settimo posto, quello ottenuto nel Gran Premio di Brno, che fa comunque felice Fabio Quartararo, dal momento che il francese aumenta il proprio vantaggio in testa alla classifica piloti. Il francese si porta a +17 su Viñales, anche lui in difficoltà in Repubblica Ceca e solo quattordicesimo al traguardo. Al terzo posto sale Morbidelli agganciando Dovizioso, mentre il vincitore Binder sale quinto a quota 28. LA classifica Quartararo 59 Vinales 42 Morbidelli 31 Dovizioso 31 Binder 28 Zarco 28 Nakagami 27 Rossi 27 Miller 20 Pol Espargaro 19 Rins 19 Oliveira 18 Alex Marquez 13 Morbidelli 11 Mir 11 Petrucci 11 Bagnaia 9 Rabat 7 Crutchlow 6 A. Espargaro 6 Smith 5 Marc ... Leggi su sportfair

GooswilligenRob : RT @bgmotogp: #CzechGP #MotoGP Results: 1 Brad Binder 2 Morbidelli 3 Zarco 4 Rins 5 Rossi 6 Oliveira 7 Quartararo 8 Nakagami 9 Miller 10 A… - RaiSport : ?? #Binder sfreccia a #Brno, primo podio in #MotoGp per #Morbidelli In difficoltà #Quartararo e #Vinales, #Rossi chi… - FirstNuttida : RT @box_repsol: #CzechGP #MotoGP #Carrera ?? 1 Binder ?????? 2 Morbidelli +5.266 ???? 3 Zarco +6.470 ???? 4 Rins 5 Rossi 6 Oliveira 7 Quartararo 8… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #MotoGP di #Brno Grande impresa del sudafricano che porta alla prima vittoria anche la Kt. Ottimo quinto posto di Valentino Ro… - Motorsport_IT : #MotoGP | Mondiale MotoGP 2020: Quartararo settimo, ma allunga -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Quartararo MotoGp, sorpresa Zarco: sua la pole a Brno. Morbidelli terzo dietro a Quartararo, disastro Dovizioso la Repubblica Mondiale MotoGP 2020: Quartararo settimo, ma allunga

Nonostante non sia andato oltre il settimo posto a Brno, Fabio Quartararo ha portato a 17 punti il vantaggio su Vinales. Morbidelli e Dovizioso condividono il terzo posto. Mondiale MotoGP 2020: Quarta ...

Gp Repubblica Ceca, primo successo in carriera per Binder

Roma, 9 ago. (askanews) – Parla sudafricano il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGp. Sulla pista di Brno, nel terzo appuntamento del mondiale, trionfa uno strepitoso Brad Binder che dal tredice ...

Nonostante non sia andato oltre il settimo posto a Brno, Fabio Quartararo ha portato a 17 punti il vantaggio su Vinales. Morbidelli e Dovizioso condividono il terzo posto. Mondiale MotoGP 2020: Quarta ...Roma, 9 ago. (askanews) – Parla sudafricano il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGp. Sulla pista di Brno, nel terzo appuntamento del mondiale, trionfa uno strepitoso Brad Binder che dal tredice ...