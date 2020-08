MotoGp, Quartararo all’assalto del fuggitivo Morbidelli: il Gran Premio della Repubblica Ceca LIVE (Di domenica 9 agosto 2020) Cuore in gola, adrenalina che sale per dare quella spinta giusta per affrontare al meglio il Gran Premio di Brno. Si fa sul serio in Repubblica Ceca, ci si gioca la vittoria in questo terzo appuntamento stagionale dove mancherà ancora una volta Marc Marquez. Zarco davanti a tutti a sorpresa con l’Avintia, seguito dalle due Petronas di Quartararo e Morbidelli. Date gas che si parte… Il Gran Premio di Brno LIVE: Giro 5/21 – Incidente per Mir e Lecuona, entrambi fuori gara. In testa Quartararo prova ad accorciare su Morbidelli, Rossi intanto supera Vinales; An early end to the race for @JoanMirOfficial and @LecuonaIker! 💥#CzechGP 🇨🇿 ... Leggi su sportfair

