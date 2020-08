MotoGp, operazione riuscita per Pecco Bagnaia: rientro previsto per il Gran Premio di Misano (Di domenica 9 agosto 2020) operazione perfettamente riuscita per Pecco Bagnaia, che nella giornata di ieri è finito sotto i ferri per la riduzione della frattura alla tibia rimediata durante la prima sessione di prove libere a Brno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota della Pramac è stato operato presso l’Ospedale di Ancona dall’equipe del dottor Pascarella, il quale ha stabilizzato con alcune viti la frattura dalla quale Bagnaia dovrebbe riprendersi nel giro di qualche settimana. L’obiettivo del rider italiano è quello di rientrare al Gran Premio di Misano, saltando dunque le due gare di Zeltweg oltre quella di Brno. Il suo sostituto sarà Michele Pirro, come preventivato già ieri dal team manager Guidotti.L'articolo ... Leggi su sportfair

