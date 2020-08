Moto2, GP Repubblica Ceca Brno 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica aggiornata (Di domenica 9 agosto 2020) L’ordine d’arrivo del GP della Repubblica Ceca 2020 di Moto2. Enea Bastianini trionfa e ottiene la seconda vittoria consecutiva. L’italiano del team Italtrans adesso si ritrova in vetta alla classifica piloti a quota 73, scavalcando Nagashima oggi soltanto undicesimo. Alle spalle del pilota di Rimini in sella alla Kalex si piazza il britannico Sam Lowes (Kalex) che centra il secondo posto, sul terzo gradino del podio c’è l’americano Joe Roberts anche lui su Kalex. Quarto posto per Luca Marini dello Sky Racing Team V46 (adesso secondo in classifica piloti), mentre il compagno di team Marco Bezzecchi giunge al traguardo in sesta posizione. Lontani dalla top-10, invece, Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio. Di ... Leggi su sportface

