Morte Viviana Parisi, sotto sequestro traliccio cavi energia elettrica (Di domenica 9 agosto 2020) . Gli inquirenti stanno cercando di far luce sulle mosse della donna Proseguono le indagini dei carabinieri dopo la Morte di Viviana Parisi, 43enne dj di Venetico (Messina), scomparsa lunedì 3 agosto col figlio di 4 anni in circostanze misteriose. Restano numerosi enigmi da risolvere attorno alla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : ?? Misteri e ancora misteri. Il corpo di Viviana Parisi è stato ritrovato ma questo non fa che allungare la scia del… - PieraBelfanti : Speriamo che il bambino sia salvo. - dvrgrz : VIVIANA ?? IL SOLE NEGLI OCCHI LA MORTE NEL CUORE RIPOSA ORA DOPO TANTO SOFFRIRE IN UN POSTO BELLISSIMO QUELLO RISER… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Scappava da qualcuno? Dal rimorso per aver fatto qualcosa di grave? - AnnamariaBosia : RT @Corriere: Scappava da qualcuno? Dal rimorso per aver fatto qualcosa di grave? -