Morte di Viviana Parisi: si cerca ancora il figlio Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) In seguito al ritrovamento avvenuto ieri del corpo di Viviana Parisi, la dj di 43 anni che era scomparsa lunedì con suo figlio Gioele di 4 anni, dopo un lieve incidente stradale, si sono ora intensificate le ricerche del piccolo nella zona in cui è stato rinvenuto il cadavere della madre, che è stato riconosciuto dal marito dalla fede nuziale e gli indumenti, poiché il viso e il resto del corpo sono stati martoriati dagli animali selvatici presenti nei boschi di Caronia. Trovato corpo di donna sfigurata a Caronia: è di Viviana Parisi A Caronia, nel messinese, è stato trovato nei boschi il corpo di una donna, sfigurata dai cinghiali: è di Viviana ... Leggi su blogo

Corriere : ?? Misteri e ancora misteri. Il corpo di Viviana Parisi è stato ritrovato ma questo non fa che allungare la scia del… - Corriere : ?? Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compreso l'omicidio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della mo… - Corriere : Tutti i punti oscuri sulla morte della dj Viviana Parisi: dal figlio Gioele al «buco» di 20 minuti - enricoisopi : Le indagini per seguire le tracce dei bimbo dovrebbero concentrarsi sulla sosta di 20 minuti a Sant'Agata Militello… - giorgita_ : RT @rep_palermo: Messina, la morte di Viviana Parisi: ora si cerca il figlio. Investigatori: 'Il bimbo era con lei. Chi ha visto qualcosa c… -