È morta Valeria Capezzuto, lo storico volto del TgR aveva 63 anni: "Professionale e sensibile" (Di domenica 9 agosto 2020) È morta la scorsa notte Valeria Capezzuto, 63 anni, giornalista della Tgr Campania. Ad annunciarlo È il caporedattore centrale della Testata Giornalistica Regionale campana della Rai Antonello Perillo, in un post su Facebook “La grande famiglia della Rai di Napoli - scrive Perillo - piange la scomparsa di Valeria Capezzuto. Valeria carissima, abbiamo il cuore a pezzi. Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé il tuo sorriso dolce, il tuo sguardo buono, il tuo garbo, la tua innata gentilezza”.“Ti ricorderemo come una professionista esemplare, scrupolosa, preparata, e come la grande cara amica di tutti noi, sempre attenta, sensibile e premurosa. Sei stata una donna ... Leggi su huffingtonpost

