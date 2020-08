Montecitorio, 5 ‘parlamentari furbetti’ chiedono il bonus di 600 euro. Di Maio: ‘Devono chiedere scusa agli italiani’ (Di domenica 9 agosto 2020) Sono 5 i parlamentari ‘furbetti’ che durante l’emergenza Coronavirus hanno fatto richiesta allo Stato per ottenere il bonus di 600 euro. Si tratta di una misura che, ricordiamo, è riservata ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà. A riportare la notizia – che ha suscitato non poche polemiche – La Repubblica. ‘Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e i privilegi di cui già godono. E’ vergognoso. E’ davvero indecente’ – lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. ‘Questa pandemia – prosegue – ha fatto danni economici senza precedenti. Ci sono state persone che hanno perso il lavoro, aziende che hanno visto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

