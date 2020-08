“Monopoli, la tua vacanza inizia da qui” Video promozionale (Di lunedì 10 agosto 2020) Di seguito il comunicato: “Monopoli, la tua vacanza inizia da qui”. È lo slogan del Video promozionale della Città di Monopoli della durata di due minuti realizzato dall’Associazione degli Operatori del Turismo di Monopoli (OTM), patrocinato dal Comune di Monopoli. Il Video, del filmmaker Giovanni Barnaba con la voce di Biagio dell’Anna, è stato presentato giovedì 6 agosto in sala consiliare. Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e la presidente di OTM Loredana Campanelli. LINK Video https://www.youtube.com/watch?v=GBsVzqeZSYc&feature=emb title «L’OTM Monopoli – dichiara Barnaba – mi ha chiesto di lavorare su uno spot che faccia ... Leggi su noinotizie

