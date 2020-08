Miwa Energia Cestistica Benevento, che colpo: è fatta per Lončarević (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bomba di mercato, come se non fossero bastati gli ingaggi delle settimane precedenti, per la società del Presidente Pasquale Zullo. Arriva a Benevento David Lončarević, centro ex Forio Basket 1977 Ischia, lungo di 205 cm e giocatore navigato nel basket campano. Nonostante i suoi 29 anni, è nato nel 1991 a Sarajevo, Lončarević conta già 14 campionati disputati con casacche campane dai dilettanti alla Serie A dove ha esordito con la JuveCaserta. Quello del bosniaco naturalizzato italiano è un ritorno nel Sannio in quanto conta tre stagioni con Airola, prima di girovagare ancora in regione e trovare poi la sua dimensione a Pozzuoli in Serie C dove ha condiviso il campo con l’altro nuovo Stefano Orefice. Infine Forio dove nel 2018/2019 agguanta la C Gold ... Leggi su anteprima24

Scrive l'ufficio stampa della società sportiva: E' un mercato vivacissimo quello della Miwa Energia Cestistica Benevento che già in questi mesi ha dimostrato di voler disputare il prossimo campionato ...

