Mistero a Ponza: ritrovato il corpo di un ragazzo senza documenti (Di domenica 9 agosto 2020) Dramma a Ponza, dove nella tarda mattinata di domenica è stato rinvenuto il corpo di un ragazzo. Il giovane non aveva documenti con sé al momento del ritrovamento; sul caso indagano i carabinieri che non escludono nessuna pista, dal tentativo di furto alla bravata. Ponza: 24enne morto in un giardino Il corpo è stato rinvenuto questa mattina nel giardino di un'abitazione in via Staglio, in zona Santa Maria a Ponza. L'abitazione risulta essere di proprietà di un tassista in pensione, in casa al momento del ritrovamento. Il corpo è quello di un ragazzo di 24 anni, senza documenti e con l'unico segno di riconoscimento in un tatuaggio ...

