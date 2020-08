Ministro Speranza annuncia Ru486: l’aborto farmacologico fai-da-te (Di domenica 9 agosto 2020) Il Ministro Speranza annuncia Ru486 tramite un tweet. Previsto il day hospital ed un limite fino alla nona settimana di gestazione. Arriva l’aborto privato, da casa propria e con pasticche consegnate direttamente dall’ospedale. Ad annunciarlo è proprio il Ministro Speranza che tramite il proprio profilo Twitter, dà vita a Ru486 la pillola per l’aborto farmacologico … L'articolo Ministro Speranza annuncia Ru486: l’aborto farmacologico fai-da-te proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

