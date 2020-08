Militari: motivi ostativi assegnazione temporanea (Di domenica 9 agosto 2020) assegnazione temporanea: cosa dice la leggeLe ragioni ostative all'accoglimento della domandaIl bisogno assistenziale ex art. 31 della Costituzioneassegnazione temporanea: cosa dice la leggeTorna suIn questa materia la disposizione normativa è semplice e lineare. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventua... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Militari: motivi ostativi assegnazione temporanea: Assegnazione temporanea: cosa dice la… - NazarioParisi : @mazzettam @Libero672 @PieroSansonetti Lei sta tergiversando non sapendo cosa rispondere. Una parte della società l… - ConquerAnger : @SMaurizi @Ninamimi85 @BeaFihn @nukestrat Ma perché proprio qui? L'Italia sempre stata contro il nucleare... Non po… - marco_murru : @DottorWatson @spank75 Forse non sei ideologizzato? E’ stato provato che non sono stati loro a fare fuoco e parli,… - Alberto40264400 : @Nonha_stata Esatto. In Italia. Mentre Il Libano e' stato devastato da una guerra civile, fomentata per opposti mot… -