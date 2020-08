“Michelle Obama Podcast” episodio 2 – Proteste e pandemia (Di domenica 9 agosto 2020) Durante l’episodio 2 di “The Michelle Obama Podcast”, l’ex First Lady ha discusso con la pluri-premiata giornalista Michele Norris. Michelle Obama ha affermato che in questo anno sta affrontando una lieve forma di depressione. Questo sarebbe dovuto non solo a causa della quarantena, ma anche del conflitto razziale in atto e dell’ipocrisia dell’amministrazione Trump. “The Michelle Obama Podcast” episodio 2 Nell’episodio 2 del suo podcast, Michelle Obama ha discusso della salute mentale nel mezzo della pandemia e dell’ingiustizia razziale. Con lei parla Michele Norris, una pluri-premiata giornalista, nonché ex anchor di “Hall things considered”, della NPR. Michelle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

