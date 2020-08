Meteo Italia a due settimane: brusco STOP d’Estate, rischio BURRASCA (Di domenica 9 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Siamo proiettati verso la seconda metà di agosto e i modelli matematici di previsione continuano a sostenere variazioni Meteo climatiche importanti. Variazioni che potrebbero aprire le porte a una seconda metà d’Agosto nettamente più dinamica della prima, anche se non dobbiamo scordarci quanto successo sinora: prima l’incredibile ondata di caldo, poi il potente break rinfrescante e temporalesco. Diciamo che se la view degli autorevoli centri di calcolo internazionali dovesse trovare riscontro nella realtà dei fatti, andremmo incontro a un periodo segnato probabilmente da un potente break stagionale. Break che, se ci seguite saprete già le cause, arriverebbe in seguito a una ridistribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni sullo scacchiere ... Leggi su meteogiornale

AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 10/08/2020, diramato dal @DPCgov il 09/08/2020 Ricevi #Allert… - infoitinterno : Meteo: DOMENICA, l'ANTICICLONE dal CUORE CALDO Abbraccia l'Italia, Ma Occhio ai TEMPORALI. Ecco DOVE - CorriereQ : Meteo Italia a 15 giorni, possibile burrasca dopo Ferragosto - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Il Caldo di ieri e quello previsto oggi in Italia, in Europa -… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 10/08/2020, diramato dal @DPCgov il 09/08/2020 Ricevi… -