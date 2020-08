Meteo d’Inverno 2020 nel sud del Mondo: gelido record (Di domenica 9 agosto 2020) Freddo record in Tasmania.In Tasmania è stata registrata una temperatura di freddo record. In questi giorni è in atto un’ondata di gelo, con nevicate di insolita abbondanza, accompagnate da temporali e fortissimi venti. Pochi giorni dopo che la città fluviale di Launceston era stata interessata da una nevicata che è stata la più intensa degli ultimi 40 anni. Ma ora arrivano anche i record di freddo. La cittadina di Liawenee, posta in un altopiano a circa 1000 metri di quota, ha registrato l’altro ieri, una temperatura minima di -14,2°C, battendo il suo precedente record storico che era di 12,2°C che risaliva al 2013. Il Meteorologo Joel Pippard ha confermato che quella registrata è stata la temperatura più fredda mai ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo d’Inverno “Crispiano Cabaret”: Debora Villa nella Masseria Francesca Corriere di Taranto