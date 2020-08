Meteo Campania, in arrivo una nuova ondata di caldo (almeno fino a Ferragosto) (Di domenica 9 agosto 2020) Meteo Campania: la prossima settimana torna con prepotenza il caldo estivo, con il conseguente aumento delle temperature. Stiamo entrando nel cuore dell’estate. La prossima settimana infatti, spiega ilMeteo.it, ci porterà fino a Ferragosto che segna tradizionalmente la parte centrale della bella stagione. Ebbene già da lunedì 10 dovremo fare i conti con una nuova ondata … Leggi su 2anews

