Messina, la morte di Viviana Parisi: ora si cerca il figlio. Investigatori: "Il bimbo era con lei. Chi ha visto qualcosa ci aiuti" (Di domenica 9 agosto 2020) Le ricerche del piccolo Gioele, scomparso insieme alla madre, sono state estese ad altri paesi della zona Leggi su repubblica

cronaca_news : Messina, la morte di Viviana Parisi: ora si cerca il figlio. Investigatori: 'Il bimbo era con lei. Chi ha visto qua… - VittorioCocive1 : RT @GazzettaDelSud: L'ombra dell'#omicidio sulla morte di Viviana, gli investigatori: non escludiamo nessuna pista - GazzettaDelSud : L'ombra dell'#omicidio sulla morte di Viviana, gli investigatori: non escludiamo nessuna pista… - LUCA_LUCAAAA : RT @NewSicilia: Morte #VivianaParisi, si continua a cercare il piccolo Gioele: tutte le domande ancora senza risposta del terribile mistero… - NewSicilia : Dopo il ritrovamento del corpo di #VivianaParisi, una nuova terribile ipotesi su quanto accaduto al piccolo Gioele.… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina morte

14:26Messina, la morte di Viviana Parisi: ora si cerca il figlio. Investigatori: "Il bimbo era con lei. Chi ha visto qualcosa ci aiuti" 14:26Lo stipendio da deputato non basta, in 5 hanno preso il bon ...Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Giolele, figlio di Viviana Parisi, la dj trovata morta a Messina. Del bambino non si è più trovata traccia ma gli investigatori temono il peggio. La terr ...