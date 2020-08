Messi non saluta Manolas? Il greco spiega: “Svegliatevi prima di scrivere cattiverie” (FOTO) (Di domenica 9 agosto 2020) Scintille tra Messi e Manolas nel post partita di Barcellona-Napoli? Solamente “cattiverie”, secondo lo stesso difensore greco. Dopo il fischio finale del match del Camp Nou, infatti, sono circolate voci di un mancato saluto dell’argentino all’autore del gol vittoria di Roma-Barcellona 3-0 del 2018. Manolas ci ha tenuto a smentire le voci nate da un video virale sui social: “Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la FOTO! Non ho visto mai un giocatore in campo con un orologio in mano”, ha scritto su una storia instagram. FOTO Manolas confirma en su cuenta de instagram que no fue él a quien Messi ignoró el saludo ... Leggi su sportface

