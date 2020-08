Messa domenica 9 agosto in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 9 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 9 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa Leggi su sportface

FantinoLuciana : RT @pmarco_sj: MESSA > 09 AGOSTO: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Domani/Oggi celebrerò alle 10.00. Per intenzioni o necessità particolar… - SanremoAncheNoi : RT @pmarco_sj: MESSA > 09 AGOSTO: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Domani/Oggi celebrerò alle 10.00. Per intenzioni o necessità particolar… - giadif : Svegliarsi la Domenica mattina e sentire dalla finestra cantare il Kyrie eleison, perché la messa al tempo del Covi… - AriannaAmbrosi0 : RT @pmarco_sj: MESSA > 09 AGOSTO: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Domani/Oggi celebrerò alle 10.00. Per intenzioni o necessità particolar… - sonlello : RT @pmarco_sj: MESSA > 09 AGOSTO: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Domani/Oggi celebrerò alle 10.00. Per intenzioni o necessità particolar… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica Le Messe in diretta tv e social di domenica 9 agosto Avvenire Messa oggi in tv domenica 9 agosto: programma, orari, canale e diretta streaming

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 9 agosto. Alle ore 10:50 verrà trasmessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguita dalla recita dell’A ...

Messa oggi in tv domenica 9 agosto su Canale 5: orario e diretta streaming

Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tut ...

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 9 agosto. Alle ore 10:50 verrà trasmessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguita dalla recita dell’A ...Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tut ...