Mercedes E 300 de - Al volante della diesel ibrida plug-in (Di lunedì 10 agosto 2020) La Stella sul cofano, se vuoi, è sempre lì: basta scegliere lallestimento Exclusive. E ci mancherebbe, visto che in 74 anni di onorata carriera (e più di 14 milioni di esemplari venduti) la Mercedes Classe E ha contribuito a rendere grande la Casa di Stoccarda nel mondo. Tornando alloggi: se pensate che sia solamente una questione di design vi sbagliate di grosso. Perché, oltre a muso e coda ridisegnati secondo i dettami del Wagener-pensiero, il restyling della Mercedes Classe E (ve labbiamo già raccontato in occasione dello scorso salone virtuale di Ginevra) porta in dote un gran numero di novità. Ora è arrivato il momento di guidare: per questo primo contatto ho scelto la E 300 de Eq Power, ibrida plug-in a gasolio, con prezzi a partire da 66.860 ... Leggi su quattroruote

Più potente e dinamica rispetto al passato, porta al debutto un inedito tre cilindri con motore elettrico da 79 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio: ecco come va ...

Mercedes eVito Tourer 2020: via alle vendite, prezzi da 57.611 euro [FOTO]

La Mercedes eVito Tourer, versione elettrica del van della Stella a tre punte che rappresenta la novità più importante del restyling del veicolo, è pronta al lancio commerciale con l’apertura delle ve ...

