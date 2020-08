Mercato Milan, nuova idea per trattenere Rebic (Di domenica 9 agosto 2020) Prolungare il prestito di Ante Rebic al Milan e quello di Andre Silva all'Eintracht Francoforte almeno fino al 2022. E' questa, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la nuova idea della dirigenza rossonera per trattenere a Milano il più a lungo possibile il croato, vera sorpresa del 2020 dopo un inizio di stagione a dir poco in sordina. Il ... Leggi su sport.virgilio

LaStampa : Domani in programma un incontro con gli agenti dello svizzero. Anche Krunic nel mirino. - Affaritaliani : Maglie, mercato, nuovo San Siro Ecco perché Arnault vuole il Milan - MilanPress_it : Anche l’#Inter su #Milenkovic. Derby di #calciomercato con il #Milan? #MilanPress - news24_napoli : Notizie Milan – Mercato: Bakayoko e quella voglia di tornare rossonero - caronte78 : @elparon1899 Si, anche se il milan lo vedo ancora lontano dal rientro tra le prime della classe .Se Pirlo ( e il me… -