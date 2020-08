Melissa Satta e Boateng, lavori in corso, nella vita privata e anche lavorativa (Di domenica 9 agosto 2020) La partita è vinta. In gioco c’era tantissimo: un amore, quello tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, che a un certo punto era andato in mille pezzi. Ma la showgirl di origine sarda e il calciatore della Fiorentina, un anno dopo essersi lasciati, tornano nel loro nido d’amore di Porto Cervo più innamorati di prima. Qui, nel 2016, si erano uniti in matrimonio e da qui ricomincia a tutto gas il secondo tempo della loro storia. In sella a una moto d’acqua griffata col nome del centrocampista, la coppia ritrova il feeling dei tempi d’oro e pensa a realizzare il progetto annunciato dalla stessa Melissa: dare un fratellino o una sorellina al primogenito. «Lo desideriamo», ha detto la soubrette, «non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli e so che ... Leggi su aciclico

StrisciaIa : @KendyAka @Alessandra__bb @liuk71rm @annaros70527446 @PaoloDiop La Canalis con Boateng? Ma sei cretino? È Melissa S… - zazoomblog : “Che bomba” Melissa Satta super bikini abbronzatissima conquista i fan - #bomba” #Melissa #Satta #super #bikini - infoitcultura : Melissa Satta, i segreti dell’ex velina - MarcoR222 : RT @dea_channel: la dea Melissa Satta testimonial di lusso per AngstromSolari ??????????? - Alobrasil74 : @MilanNewsit Anche io voglio Melissa Satta, ma lei non sembra convinta. -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta "Che bomba", Melissa Satta super bikini, abbronzatissima conquista i... CheNews.it Gigi Hadid e Zayn Malik e le altre coppie sopravvissute a una crisi

Ci sono degli amori "che fanno giri immensi e poi ritornano". Per restare. Perché non sempre tornare con un ex si rivela una cattiva idea e sono molte le coppie famose che lo hanno dimostrato, superan ...

Elisabetta Canalis, il costume da 10 e lode fa impazzire i fan/ “Sempre la più bella”

Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblicando una foto in cui indossa un costume che esalta le sue forme pazzesche: “Sempre la più bella”, scrivono. Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblican ...

Ci sono degli amori "che fanno giri immensi e poi ritornano". Per restare. Perché non sempre tornare con un ex si rivela una cattiva idea e sono molte le coppie famose che lo hanno dimostrato, superan ...Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblicando una foto in cui indossa un costume che esalta le sue forme pazzesche: “Sempre la più bella”, scrivono. Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblican ...