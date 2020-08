Mauritius, si lavora per salvare il paradiso sfregiato dal petrolio fuoriuscito dalla nave arenata vicino alla barriera corallina (Di domenica 9 agosto 2020) Le Mauritius hanno iniziato le faticose operazioni per ripulire le spiagge e l’acqua del loro splendido mare dopo una perdita di petrolio fuoriuscita da una nave che si era arenata nel sud-est dell’isola. Timore per un disastro ecologico, mentre le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza. La petroliera era rimasta bloccata vicino alla barriera corallina il 25 luglio scorso. Il ministero dell’Ambiente ha sconsigliato, per ora, di frequentare le spiagge e le lagune circostanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Marea nera, Giappone invia assistenza

Il governo di Tokyo invierà una squadra di esperti alle Mauritius per fornire assistenza dopo la fuoriuscita del combustibile dalla nave di proprietà di un armatore giapponese e il rischio di un disas ...

