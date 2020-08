Mauritius, disastro ambientale: 4mila tonnellate di carburante inquinano l’Oceano Indiano (Di domenica 9 agosto 2020) disastro ambientale nelle Isole Mauritius, nell’Oceano Indiano. La Wakashio, una nave appartenente ad una società giapponese ma registrata a Panama, si è arenata nell’atollo poche settimane fa, ma negli ultimi giorni ha iniziato a perdere ingenti quantità di carburante, inquinando le limpidissime acque del territorio. 4mila tonnellate di carburante fuoriescono dalla nave tonnellate di carburante stanno inquinando le splendide acque cristalline delle isole situate nel sud-est del Paese africano. Nel dettaglio, si stima possano essere circa 4mila le tonnellate di carburante che stanno fuoriuscendo dalla Wakashio. ... Leggi su thesocialpost

