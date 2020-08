Maria De Filippi, le inaspettate parole su Stefano e Belen: ‘Lui me ne ha combinate tante, lei invece… (Di domenica 9 agosto 2020) La conduttrice si è lasciata andare parlando nel dettaglio del suo rapporto con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ecco le sue curiose dichiarazioni Maria De Filippi svela la verità su Emma Marrone e Stefano De Martino Ormai la notizia ha fatto il giro del web e non solo. Maria De Filippi, dopo tanto tempo, ha deciso di raccontare come sono andate davvero le cose nel triangolo Emma Marrone – Stefano De Martino – Belen Rodriguez. La conduttrice si è sentita libera di parlarne dal momento che sono passati tanti anni. “La situazione era tragica”, ha detto a Gente, Stefano litigava con Emma e la accusava di cose che non faceva soltanto perché aveva iniziato un flirt con ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Belen, frecciatina a De Martino dopo l’intervista di Maria de Filippi - nigritha_ : @hugsbiondo ma che ne so se la fa con Maria de Filippi a quanto pare, sa che a Maria de Filippi Demet non piace, I'm impressed wow - nigritha_ : @SusyMely1 Mi fa piacere che tu sei tanto amica di Maria de Filippi da sapere che a lei non piace, fatti dire se co… - SusyMely1 : @nigritha_ Fammi compagnia. A Mediaset di Demet non frega nulla. Fatevene una ragione. A Maria de Filippi non piace… - AntonioStelvio6 : @Gianluc89401741 @lumaca4377 @RadioSavana @EureosCriss Aspetta che deve finire la Champions e le vacanze al mare po… -