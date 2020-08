Maradona si sottoporrà al tampone: la sorella Kitty positiva al Covid (Di domenica 9 agosto 2020) Kitty Maradona, sorella dell’ex calciatore Diego Armando, è risultata positiva al Covid19. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la donna è asintomatica e non sarebbe entrata in contatto diretto con il fratello. Anche il marito di Kitty sarebbe stato contagiato e ora sarebbe ricoverato in ospedale. Maradona, attuale allenatore del Fimnasia La Plata, si sottoporrà al tampone il prossimo martedì. Il test verrà effettuato in via preventiva a domicilio dal dottor Leopoldo e dall’equipe medica della squadra allenata da Maradona. Leggi su sportface

