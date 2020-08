Maradona, alta tensione: la sorella ha il coronavirus (Di domenica 9 agosto 2020) Ore delicate per Diego Armando Maradona. La pandemia di coronavirus in Argentina avrebbe raggiunto sua sorella. Per questo, l'ex Pibe de Oro sarebbe in allarme essendo un soggetto a rischio in caso di contagio.Maradona: il Gimnasia in allarmecaption id="attachment 865121" align="alignnone" width="594" Maradona (Getty Images)/captionDa quanto si apprende da Il Mattino, l'ex campione del Napoli, oggi allenatore del Gimnasia La Plata, ha scoperto che una delle sue sorelle, Kitty, avrebbe contratto il coronavirus. La donna sta bene ed è asintomatica, ed è stata isolata in Argentina e non avrà bisogno di ulteriori accorgimenti medici nelle prossime settimane. Ma per Maradona è scattato l'allarme essendo tra i soggetti più a rischio in ... Leggi su itasportpress

Una brutta notiza ha sconvolto il calcio mondiale: è morto all’età di 57 anni Stephen Tataw, storico capitano del Camerun. Nel mondiale di Italia ’90, la nazionale dell’ex terzino riuscì nell’impresa ...

