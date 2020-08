Manchester United, Solskjaer coccola Pogba e allontana le pretendenti: “Sono felice di averlo qui” (Di domenica 9 agosto 2020) Il Manchester United si avvicina alla sfida dei quarti di Europa League dove troverà il Copenaghen, mister Ole Gunnar Solskjaer in conferenza ha toccato anche il tema Paul Pogba.LE PAROLE DI Solskjaercaption id="attachment 950933" align="alignnone" width="1024" Solskjaer (getty images)/caption"Siamo felicissimi che sia tornato a giocare. È in forma, si sta godendo il suo calcio. Certo, deve recuperare il tempo perso e sta cercando di farlo. Si sta allenando in più, ha sempre una grande personalità dentro e fuori il campo, e speriamo di poterlo vedere alzare questo trofeo come ha già fatto prima. È un professionista, è un ragazzo fantastico e sono felice di averlo nella squadra". Queste le parole di ... Leggi su itasportpress

