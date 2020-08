Manchester United-Copenhagen, Solskjaer: “Possiamo vincere l’Europa League” (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo aver chiuso la Premier League al terzo posto, il Manchester United punta a chiudere la stagione 2019-20 con la conquista della Europa League. A dirlo è il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, che alla vigilia del quarto di finale contro il Copenhagen carica tutto l’ambiente: “Abbiamo iniziato questa stagione sapendo che l’Europa League era una grande opportunità per vincere un trofeo – ha spiegato Solskjaer in conferenza stampa -. È anche un’opportunità per i nostri giovani: siamo in un periodo strano in questo momento, senza precedenti, dobbiamo sfruttarlo al meglio e se riusciamo ad arrivare in semifinale e finale significherebbe molto per la società, i giocatori e i tifosi. Dobbiamo solo trarre il meglio ... Leggi su sportface

