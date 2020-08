Maltempo Italia, bomba d’acqua sulla città: frana la collina (Video) (Di domenica 9 agosto 2020) Il Video alla fine dell'articolo. frana la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto a Messina. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un'automobile è stata investita dalla terra caduta colpita ma per non si registrano feriti. Forze dell'ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano vittime. Su Messina è tornato il sole. Un violento temporale, però, intorno all'ora di pranzo ha colpito la città dello Stretto. Strade, negozi e cantine si sono allagate. Ci sono stati anche smottamenti e torrenti esondati. La protezione civile sta monitorando la situazione e al momento non si registrano danni o feriti. L'amministrazione comunale ha inviato un alert alla popolazione raccomandando ... Leggi su howtodofor

emergenzavvf : #Italia divisa a metà: a Nord il #maltempo, al Centro-Sud il caldo e il vento alimentano gli incendi boschivi: 15… - CentroMeteoITA : #METEO - ATTENZIONE, possibile CRISI dell'#ESTATE: violento #MALTEMPO in arrivo in #ITALIA con #TEMPORALI e… - somuthaber : Maltempo in Italia: tornadi e temporali sulle coste Guardate le immagini impressionati di questo video… source - Ultron65 : RT @iconameteo: Il #maltempo ieri ha colpito #Calabria e #Sicilia con forti nubifragi. ?? - Ultron65 : RT @iconameteo: #Messina in ginocchio dopo i violentissimi #nubifragi che si sono abbattuti ieri in città e nelle zone vicine: situazione c… -