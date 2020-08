Magistratura, l'unica riforma possibile? La separazione delle carriere (Di domenica 9 agosto 2020) È ben comprensibile che i lettori sbuffino quando si discute di separazione delle carriere dei magistrati: perché se ne parla, se ne parla, se ne parla da anni, da decenni, senza che mai si spieghi bene in che cosa consista la faccenda. Di solito funziona così: da una parte c'è qualcuno cui per accidente è concesso di dire che bisogna separarle, e dall'altra una star della Magistratura militante che gli rinfaccia di essere un amico dei corrotti che vuole impedire agli angeli togati di far sognare il popolo perbene sbattendo la gente in galera e facendo pulizia nelle amministrazioni pubbliche, nelle aziende, nelle liste elettorali, tutta roba da rivoltare come un calzino, secondo la terminologia degli anni Novanta, o da smontare come un Lego, secondo quella di marca calabrese oggi di ... Leggi su liberoquotidiano

“Ricostruiamo la credibilità della giustizia”. È un obiettivo ambizioso quello annunciato dal guardasigilli Alfonso Bonafede nel presentare la riforma del Consiglio superiore della magistratura approv ...

Roma, 8 ago. - "L'unica soluzione è il sorteggio puro, altrimenti non sarà possibile scardinare il sistema delle correnti. Anzi, molto probabilmente, a lume di naso, ora si creeranno ancora molti più ...

