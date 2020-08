Madonna e Diablo Cody al lavoro sulla sceneggiatura di un film (Di domenica 9 agosto 2020) Madonna ha da poco rilasciato un divertente video con la scrittrice Diablo Cody, in cui lascia intendere che le due stanno lavorando a una sceneggiatura insieme: di cosa si tratta? Niente può fermare Madonna, né il problema al ginocchio, né l'emergenza sanitaria: da poco ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, un video in cui lascia intendere cosa stanno facendo lei e la scrittrice Diablo Cody. È in arrivo una sceneggiatura per un film o un videoclip? In questo video girato in bianco e nero, Madonna accenna, anche un po' scherzando, al lavoro che sta facendo con la scrittrice di Tully, Diablo Cody, anche se non è chiaro se stiano ... Leggi su movieplayer

