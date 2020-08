Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Franca Valeri: aveva 100 anni (Di domenica 9 agosto 2020) E’ morta a Roma Franca Valeri. L’attrice aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Nata nel 1920 a Milano, di buona famiglia di origine ebraica, negli anni si è fatta conoscere come scrittrice e autrice di libri e commedie, e non più solo come attrice e comica in tv. Dalla “Signorina Snob” alla “Sora Cecioni”, … L'articolo Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Franca Valeri: aveva 100 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

