Lutto nel mondo del calcio, muore a 34 anni per un attacco cardiaco: aveva avuto anche il Coronavirus (Di domenica 9 agosto 2020) Levon Ghasaboghlyan è morto all’età di 34 anni. L’ex calciatore armeno dell’Ararat aveva iniziato ad allenare in Kazakistan. A riferire la notizia è la stampa locale. Ghasaboghlyan aveva contratto il Coronavirus, ma era guarito da poco. Fatale, invece, un attacco cardiaco. Ex portiere punto dalle vespe: è in gravissime condizioni NOME e DETTAGLIL'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Mosange : RT @Agenpress: Lutto nel mondo del giornalismo Rai. Si è spenta a 63 anni Valeria Capezzuto - Mosange : RT @NapoliToday: #Cronaca Lutto nel giornalismo: addio a Valeria Capezzuto della Rai - Mosange : RT @TeleCapriNews: Lutto nel mondo dell’informazione in Campania, è morta la giornalista Valeria Capezzuto: E’ morta la scorsa notte Valeri… - TeleCapriNews : Lutto nel mondo dell’informazione in Campania, è morta la giornalista Valeria Capezzuto: E’ morta la scorsa notte V… - infoitinterno : Lutto nel giornalismo: addio a Valeria Capezzuto della Rai -