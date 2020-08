L’ultimo video di Viviana Parisi: “buongiorno Dio, sei morto per salvarci tutti” (Di domenica 9 agosto 2020) In un video postato su Facebook, Viviana Parisi dedicava il buongiorno alla sua famiglia e a Dio. “Ogni tanto bisogna stare un pò soli”. “Buongiorno al mio dolce bambino a tutti gli amici, al nostro studio, a te amore”. Nell’ultimo video postato qualche mese fa su Facebook, Viviana Parisi si rivolgeva soprattutto a Dio. “Prima di tutto buongiorno a te Dio, padre nostro, come ho spiegato al mio piccolo, colui che per amore e passione è morto per salvarci tutti“. Il dolore di Viviana Parisi rimarrà per sempre scritto nei suoi post sui social. Un grido di allarme, una richiesta d’aiuto inascoltata. Parole che fanno pensare subito ... Leggi su chenews

