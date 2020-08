Lukaku mette nel mirino Shearer: ecco il record che vuole battere (Di domenica 9 agosto 2020) Romelu Lukaku in Europa League contro il Bayer Leverkusen vuole superare Alan Shearer e stabilire un nuovo primato Romelu Lukaku ha segnato nelle ultime otto partite di Europa League (disputate complessivamente 11). La prodigiosa striscia è iniziata nel 2014/15 con l’Everton. Il centravanti belga è il secondo giocatore della storia a riuscire a segnare per otto volte di seguito nella competizione. Il primo a riuscirci fu il fantastico Alan Shearer nel 2004-05. Se Lukaku andasse a bersaglio anche contro il Bayer Leverkusen stabilirebbe un nuovo primato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

