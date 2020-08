Luigi di Maio su Facebook: escano allo scoperto i deputati che hanno richiesto il bonus (Di domenica 9 agosto 2020) Il post pubblicato poche ore fa dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook è intriso di rabbia e vergogna ma al tempo stesso mette nero su bianco i paradossi che ormai caratterizzano il nostro Paese. Ecco il contenuto del post:” Oggi La Repubblica parla di 5 parlamentari, di 5 poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà. Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente”. Di Maio sottolinea inoltre che è davvero ... Leggi su quotidianpost

La storia dei 5 deputati che hanno chiesto il bonus per il coronavirus

Repubblica ha scritto che hanno ottenuto gli aiuti straordinari per le partite IVA e la notizia ha generato grandi polemiche Domenica mattina, un articolo di Repubblica ha raccontato che cinque deputa ...

Non basta l’indennità: cinque deputati chiedono il bonus “Cura Italia”. L’Inps rivela: altri 2000 politici hanno fatto la stessa cosa

ROMA. Cinque deputati hanno chiesto all’Inps di poter usufruire del bonus dei decreti Cura Italia e Rilancio, da 600 euro e da 1000 euro, riservato ai lavoratori autonomi e alle partite iva in diffico ...

