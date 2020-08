L’Orchestra Italiana del Cinema per “Roma e l’acqua: una grande storia d’amore” (Di domenica 9 agosto 2020) L’interpretazione musicale dell’Orchestra Italiana del Cinema è stata la colonna sonora ideale per il lancio della App Waidy, una piattaforma digitale che consente di geolocalizzare tutte le fontane attive nella Capitale. La serata di presentazione del progetto, nato dall’idea di alcuni dipendenti del Gruppo Acea e fortemente voluto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, si è svolta lo scorso 5 agosto sul Belvedere Niccolò Scatoli, davanti alla storica Fontana dell’Acqua Paola (Fontanone) del Gianicolo. Di fronte a numerosi esponenti istituzionali – oltre alla sindaca e all’AD di ACEA Giuseppe Gola, erano presenti Giovanni Papaleo (direttore Operativo Acea), Daniela Porro (soprintendente speciale di Roma), Carola Penna (presidente ... Leggi su romadailynews

romadailynews : L’Orchestra Italiana del Cinema per “Roma e l’acqua: una grande storia d’amore”: L… - punk__afro : RT @AuditoriumPdM: Eccoci in Cavea con “Ballo!” lo spettacolo cult della stagione estiva in auditorium con Ambrogio Sparagna, l’OPI Orchest… - OltreleColonne : L’Orchestra Italiana del Cinema per “Roma e l’acqua: una grande storia d’amore” - AuditoriumPdM : Il live nei nostri scatti! Rivivi l'atmosfera di 'Ballo!' lo spettacolo di Ambrogio Sparagna, l'OPI Orchestra Popol… - QuartoAsti3 : RT @TgrVeneto: Ad esibirsi nella performance live all'aria aperta l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso id… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Orchestra Italiana Maddaloni, il prof. Luigi Ceci va in pensione dopo una vita spesa per l'insegnamento e la Musica l'eco di caserta