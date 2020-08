Locale chiuso ad Atina, ragazzi assembrati e tutti senza mascherina (Di domenica 9 agosto 2020) Atina, ragazzi assembrati e tutti senza mascherina: Locale chiuso in provincia di Frosinone dopo l’arrivo dei carabinieri Atina, ragazzi assembrati, tutti insieme senza mascherina: i carabinieri della compagnia di Cassino chiudono il Locale. I militari sono giunti sul posto dopo le segnalazioni di residenti che già da un po’ avevano avvertito la presenza di giovani che non rispettavano le norme anti-covid. Norme che all’interno dei locali è responsabilità anche dei gestori far rispettare, pena multe e chiusura. Ed è proprio quello che è successo a un ... Leggi su bloglive

