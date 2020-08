Lo stipendio da 12mila euro a loro non basta: cinque deputati incassano il bonus da 600 euro per partite Iva durante l’emergenza Covid (Di domenica 9 agosto 2020) Lo stipendio netto da 12.439 euro, evidentemente, non era sufficiente. No, lo volevano arrotondare col bonus che il governo, in piena emergenza Covid, ha voluto introdurre soprattutto per chi, nei mesi di marzo e aprile, non ha fatturato alcunché. E così hanno fatto richiesta all’Inps per ottenere i 600 euro. Sono cinque virtuosi – si fa per dire – deputati della Repubblica italiana che, oltre al salario mensile, come si sa godono anche di svariati benefit: dai trasporti gratis ai 3mila euro per le spese telefoniche fino all’assistenza sanitaria. A scoprire il magheggio (che, va detto, è senz’altro inopportuno ma non illegale) è stata la ... Leggi su ilfattoquotidiano

