Lo spot tv di Tampax che insegna come usare gli assorbenti interni. E che non è piaciuto in Irlanda (Di domenica 9 agosto 2020) Si chiama Tampon & Tea ed è la nuova campagna pubblicitaria firmata Tampax. Lo spot è andato in onda nel Regno Unito e in Irlanda con l’obiettivo di insegnare in maniera semplice e fruibile come inserire correttamente un assorbente interno durante il periodo mestruale. «Quante persone di voi si accorgono di avere il Tampax quando lo utilizzano?», chiede la conduttrice dello spot, seduta accanto a una giovane ragazza. La ragazza alza la mano, lasciando intendere che anche lei – come buona parte delle persone – prova un certo fastidio nelle ore di utilizzo. «Non dovreste sentirlo», risponde la conduttrice, che poi suggerisce di “get’em up there” – ovvero di ... Leggi su open.online

Qualunque cosa possa accadere, il sorriso di Beatrice Bettoni non smette mai di brillare. Considerata da molti come la nuova paladina del mondo curvy, la 23enne di Bergamo è divenuta celebre grazie al ...

