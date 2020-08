Lo sfogo di Carolyn Smith contro chi l’accusa che in ospedale sia una privilegiata (Foto) (Di domenica 9 agosto 2020) Carolyn Smith è abituata ad usare i social, è abituata a dire ciò che pensa e a zittire chi l’accusa ingiustamente (Foto). Questa volta c’è chi l’ha accusata di avere una corsia preferenziale in ospedale. Inoltre, qualcuno non gradisce la sua positività e quando ha definito una entrata in ospedale come “spay day” c’è chi si è offeso. Davvero assurdo, Carolyn Smith sta combattendo contro il cancro da ben 5 anni, è sempre pronta a dare forza a tutti ma si è trovata a dovere spiegare alcune cose. Ha quindi chiesto di pensarci due volte prima di scriverle e attaccarla su cose che non conoscono perché così rischiano solo una brutta figura. La ... Leggi su ultimenotizieflash

Carolyn Smith si sfoga: "Chemio in lockdown una tragedia, 5 anni di cure. Non merito questi attacchi"

"Pensateci 2 volte prima di scrivere ed attaccare per una cosa di cui non sapete la storia intera. Fate una brutta figura". Così Carolyn Smith, 59 anni, attacca quanti l'hanno accusata per aver defini ...

