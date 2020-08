Lo schiaffo di Musumeci a Conte: in Sicilia vietato fare le tendopoli per i migranti (Di domenica 9 agosto 2020) Nuova ordinanza in Sicilia per prevenire la diffusione del Covid. L’ha appena firmata il governatore dell’isola Nello Musumeci. Le nuove norme prevedono controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia. In Sicilia, nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari, sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all’aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal Dpcm e predisposte dalla Conferenza delle Regioni, individuando i principi di distanziamento, obbligo della mascherina e riduzione della capienza massima per garantire il distanziamento previsto nelle aree destinate al ballo. Un ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo Musumeci Schiaffi dalla Sicilia per Conte: scatta blocco per le tendopoli ilGiornale.it Altra fuga di immigrati: bloccati con elicotteri. In Sicilia è il Far West

Situazione sempre più tesa in Sicilia, dove si sono dati alla fuga sette tunisini che sono riusciti ad allontanarsi da un centro di accoglienza di Isnello, nel palermitano. Tre sono stati rintracciati ...

Italia viva-centrodestra: l'alleanza sboccia in Sicilia

L’ultimo schiaffo, la terza batosta in tre giorni, è un ordine del giorno tutto sommato soft. Un documento stringato, di poche righe, che assegna al sindaco di Palermo Leoluca Orlando il compito di pr ...

Situazione sempre più tesa in Sicilia, dove si sono dati alla fuga sette tunisini che sono riusciti ad allontanarsi da un centro di accoglienza di Isnello, nel palermitano. Tre sono stati rintracciati ...L’ultimo schiaffo, la terza batosta in tre giorni, è un ordine del giorno tutto sommato soft. Un documento stringato, di poche righe, che assegna al sindaco di Palermo Leoluca Orlando il compito di pr ...